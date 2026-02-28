■全国の天気

低気圧が発達しながら北海道の東へ進み、動きが遅くなるでしょう。本州付近には、北から高気圧が張り出す見込みです。西日本や東日本は、広い範囲で晴れるでしょう。北日本は、雲が多めですが晴れ間の出る所が多い見込みです。また、北日本では、北西の風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は、全国的に2月28日（土）より低くなりますが、3月下旬並みの所が多く、強い冷え込みはなさそうです。日中の気温は、北日本や北陸を中心に2月28日（土）より低くなるでしょう。九州から関東は、広く4月並みの暖かさで、花粉の飛散が極めて多くなりそうです。万全の対策をしてお過ごしください。

予想最低気温（前日差）

札幌 -1℃（-3 3月下旬）

仙台 4℃（-3 4月上旬）

新潟 4℃（-3 3月下旬）

東京都心 7℃（-3 3月下旬）

名古屋 6℃（-5 3月下旬）

大阪 6℃（-6 3月中旬）

広島 6℃（-4 3月下旬）

高知 8℃（-3 3月下旬）

福岡 8℃（-3 3月下旬）

鹿児島 9℃（-5 3月中旬）

那覇 19℃（±0 4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 2℃（-5 2月下旬）

仙台 11℃（-5 3月下旬）

新潟 8℃（-3 2月下旬）

東京都心 17℃（-5 4月上旬）

名古屋 19℃（＋1 4月上旬）

大阪 17℃（＋2 4月上旬）

広島 17℃（＋2 4月上旬）

高知 19℃（＋1 4月上旬）

福岡 16℃（＋1 3月下旬）

鹿児島 21℃（±0 4月上旬）

那覇 24℃（±0 4月中旬）

■全国の週間予報天気は周期的に変わります。3月2日（月）は北・東日本を中心に晴れ間が出ますが、西日本はしだいに雨が降り出すでしょう。3日（火）は、西日本から東北南部まで雨の範囲が広がり、4日（水）にかけて、東日本の内陸や東北南部は雪の降る所がありそうです。5日（木）は、西・東日本で晴れますが、6日（金）は、再び西から雨が降り出しそうです。この先も、晴れる日は各地で春の暖かさとなりますが、雨の降る日は空気が冷たくなりそうです。