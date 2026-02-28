◇練習試合 DeNA2―0オーストラリア代表（2026年2月28日 横浜）

侍ジャパンがWBCの1次リーグ第3戦（8日、東京ドーム）で対戦するオーストラリア代表がDeNAと練習試合を行い、0―2で敗れた。打線が3安打無得点と沈黙。一方で投手陣は3番手で登板したエース格の左腕・オラフリンが3回をパーフェクトに抑えるなど、6投手のリレーで計2失点に抑えた。

現役時代にディンゴの登録名で中日でプレーしたニルソン監督は「投手はしっかり投げられたし、打者は良い投手と対戦することができた。凄く良いゲームだった」と前向きだった。開幕が迫るWBCに向けては「皆が凄く良い状態で、選手たちは自信を持って良い準備をしている。侍ジャパンと対戦するのは凄く楽しみ」と言葉に力を込めた。

「世界一のチーム」と称える日本代表のキーマンについては「あえて名前を挙げるなら大谷選手。有名だし人気なので楽しみ」とした。井端監督は中日時代の同僚で「周りが見えて気配りができる選手で、本当にリスペクトしていた」と当時を振り返る。「良い試合ができるのではないかと思っている」と自信をのぞかせ「秘策？そういったものは考えていないよ」と真っ向勝負を挑む決意を示した。