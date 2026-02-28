「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２８日、バンテリンドーム）

中日の人気マスコット・ドアラが２大会連続の悲劇を食らった。

試合前セレモニーが始まり、ドアラは三塁線上で金子ヘッドコーチの隣に陣取り、侍ジャパンの選手たちを待ち受けた。そして全選手とハイタッチ。いよいよ大谷が走ってくると左手を差し出し、大谷も右手でタッチしようとしたがまさかのスルーとなった。

ドアラは前回２０２３年の壮行試合でも大谷にタッチをスルーされており、２大会連続の悲劇に。すると思わずＷＨＹポーズを浮かべ、スタンドもざわついていた。その後、金子ヘッドに何かを訴え、指さしながら最後は腕組みして首をかしげていた。

ちなみに大谷は侍ジャパンの公式マスコット「応援侍球べヱ」にはしっかりとタッチ。完全にドアラ無視の構図となった。

この日の大谷はＭＬＢの規定により、試合には出場できないが、フリー打撃で名古屋のファンに圧巻のパフォーマンスを披露。推定１６０メートルの５階席弾を放ってスタンドのファンを沸かせた。

球場には一番乗りし、まだ侍ジャパンの選手が出てきていない中で黙々とキャッチボールを行っていた。