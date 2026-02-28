一流料理人が「合格」と太鼓判！無印良品の最強＆本格派レトルトカレー3つ
2026年2月7日に放送された情報バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）では、一流料理人が無印良品の食品をジャッジ。今回は、番組で審査員が合格をつけたレトルトカレーを3つ紹介します。
素材の旨みを大切にした無印良品のカレーは、具材の食感やスパイス感、バランスの良さが魅力。毎日のランチや晩ごはん、ストック食としても便利なアイテムです。
このクオリティがこのお値段で買えるの！？
●北海道味噌と豆乳のスープカレー（490円）
ココナッツミルクと豆乳のまろやかさに、米味噌のほど良い甘みが合わさったスープカレーです。チキンやれんこん、きくらげなど具材がゴロッと入り、スープとしても食べ応えがあります。
SNSには「おいしいーーーー！リピ確」「無印カレーどれもおいしいけど、これ別格」といったコメントが。北海道の店舗スタッフと開発した、深いコクとやさしい味わいが魅力です。辛さは控えめなので、辛いのが苦手な人にもぴったり。
●デミグラスソースの欧風ビーフカレー（490円）
牛肉を赤ワインやスパイスに漬け込んで旨みを閉じ込め、デミグラスソースと野菜・果物の甘みを重ねた欧風カレーです。深みのある味わいと、牛肉のコクが特徴。辛さの目安は0〜6辛のうち3辛。スパイスの香りと甘みのバランスがよく、食べ応えがあります。
SNSには「満場一致で合格になっただけあって、お肉も柔らかく辛さも程よくてすごく美味しかった」「ちょうど良い辛さで、最後までずっとおいしかった」といったコメントが。定番のカレーが好きな人は試してみる価値ありです。
●素材を生かした 辛くない グリーンカレー（350円）
唐辛子を使わず、ココナッツミルクとハーブの香りで仕上げた辛くないグリーンカレー。辛さが苦手な人や子どもでも食べやすく、ハーブの香りとココナッツのコクが後味を優しく包みます。
「ほんとに全く辛くないのにちゃんとグリーンカレーでとても好き」「開発してくれた人にいつかお礼を言いたい」とSNSでも評判。素材の風味を活かした味わいで、普段使いのレトルトカレーとして人気です。
サッと食べられて、味は本格的な無印良品のカレー。たくさん種類がたくさんあるので、食べ比べして自分好みのカレーを見つけてみて。
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部