一流料理人が「合格」と太鼓判！無印良品の最強＆本格派レトルトカレー3つ

2026年2月7日に放送された情報バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）では、一流料理人が無印良品の食品をジャッジ。今回は、番組で審査員が合格をつけたレトルトカレーを3つ紹介します。

素材の旨みを大切にした無印良品のカレーは、具材の食感やスパイス感、バランスの良さが魅力。毎日のランチや晩ごはん、ストック食としても便利なアイテムです。

このクオリティがこのお値段で買えるの！？

●北海道味噌と豆乳のスープカレー（490円）

ココナッツミルクと豆乳のまろやかさに、米味噌のほど良い甘みが合わさったスープカレーです。チキンやれんこん、きくらげなど具材がゴロッと入り、スープとしても食べ応えがあります。

SNSには「おいしいーーーー！リピ確」「無印カレーどれもおいしいけど、これ別格」といったコメントが。北海道の店舗スタッフと開発した、深いコクとやさしい味わいが魅力です。辛さは控えめなので、辛いのが苦手な人にもぴったり。

●デミグラスソースの欧風ビーフカレー（490円）

牛肉を赤ワインやスパイスに漬け込んで旨みを閉じ込め、デミグラスソースと野菜・果物の甘みを重ねた欧風カレーです。深みのある味わいと、牛肉のコクが特徴。辛さの目安は0〜6辛のうち3辛。スパイスの香りと甘みのバランスがよく、食べ応えがあります。

SNSには「満場一致で合格になっただけあって、お肉も柔らかく辛さも程よくてすごく美味しかった」「ちょうど良い辛さで、最後までずっとおいしかった」といったコメントが。定番のカレーが好きな人は試してみる価値ありです。

●素材を生かした 辛くない グリーンカレー（350円）

唐辛子を使わず、ココナッツミルクとハーブの香りで仕上げた辛くないグリーンカレー。辛さが苦手な人や子どもでも食べやすく、ハーブの香りとココナッツのコクが後味を優しく包みます。

「ほんとに全く辛くないのにちゃんとグリーンカレーでとても好き」「開発してくれた人にいつかお礼を言いたい」とSNSでも評判。素材の風味を活かした味わいで、普段使いのレトルトカレーとして人気です。

サッと食べられて、味は本格的な無印良品のカレー。たくさん種類がたくさんあるので、食べ比べして自分好みのカレーを見つけてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部