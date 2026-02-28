「こりゃ、取れないわ」ペナ外から迷いなし！ 長崎の“10番”が決めた無回転ミドル弾にファン衝撃「ボール落ちてる」「とんでもないシュート！」
V・ファーレン長崎は２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節でセレッソ大阪とホームで対戦。この一戦でMFマテウス・ジェズスが、圧巻の先制ゴールを叩き込んだ。
均衡を破ったのは38分。長谷川元希からの横パスを受けたM・ジェズスは、ペナルティエリア手前の位置で迷いなく左足を一閃。強烈なグラウンダーのシュートは、無回転でブレる軌道を描きながらゴール中央へ突き刺さった。相手GKも反応するのがやっとで、ボールはそのままネットを揺らした。
距離のある位置から放たれた強烈なミドルシュート。背番号10の28歳ブラジル人FWにとって開幕節に続く今季２点目となり、その存在感を改めて示した。
SNS上でも反響は大きく、「見れば見るほど、理不尽」「ビューティフル！」「ボール落ちてる。こりゃ、取れないわ」「とんでもないシュート！」といった称賛の声が相次いだ。
インパクト十分の一撃がスタジアムをどよめかせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マテウス・ジェズスの衝撃“ブレ球”ミドル弾！
