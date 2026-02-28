引退が決まった英雄と人気日本人ヒール女子が笑顔でお別れ。意外とレアな2ショットにファンも喜びのリアクションを送っている。

【画像】意外とレア？ 日本人女子と引退レジェンドの万感2ショット

WWEスーパースターのアスカが日本時間26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。引退、そしてWWE殿堂入りが決まったレジェンド、AJスタイルズとの2ショットを公開した。

同24日のWWE「RAW」で引退セレモニーとサプライズでの殿堂入り発表が行われたAJ。会場には多くのWWEスーパースターが駆けつけ、この日は試合での出番がなかったアスカもAJに対する感傷的なリアクションがSNSで話題となるなど、レジェンドの引退に花を添えていた。

投稿の写真では2人とも笑顔でパシャリ。昨年7月のAJと“カブキ・ウォーリアーズ”（アスカ＆カイリ・セイン組）の異色トリオも記憶に新しいが、意外とレアな2ショットに1.5万件の“いいね”が集まっている。

日本そして米マット最高峰でファンを魅了し続けた2人の共演に「レスリングの創造主たち」「2人のレジェンド」「殿堂入り選手と、未来の殿堂入り選手」「美しい写真！ リングにAJがいなくなるのを寂しく思います。 このタッグは伝説的だった」などと多くのファンが称賛を送っていた。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved