アメリカのイラン空爆うけ高市首相「飛行機に乗るかどうかだいぶ迷った」　石川・金沢市で講演「邦人の安全確保に向け万全の措置を講じることを指示」

アメリカとイスラエルがイランに対する軍事作戦を始めたことをうけ、高市首相は石川・金沢市での講演で「危機管理に万全の体制をとっていく」と述べた。

自民党総裁として28日夕方に金沢市に入った高市首相は、「空港に向けて出発しようという時にイスラエルがイランを攻撃した第一報が入り、その後、飛行機に乗る直前、どうも米軍も参戦したらしいと。それで、飛行機に乗るかどうかだいぶ迷った」と明かした。

そして、「この後すぐ東京に戻って関係閣僚と会議をする」と述べ、28日夜にも首相・官房長官・外相・防衛相が出席するNSC＝国家安全保障会議の四大臣会合を開く考えを示した。

金沢市での講演前、高市首相はSNSに「一報を受け、直ちに、私から関係省庁に対し、情報収集を徹底すること、残っておられる邦人の安全確保に向け、万全の措置を講じることを指示しました」と投稿するとともに、28日午後4時に「イラン情勢に関する情報連絡室」を首相官邸に設置して情報収集にあたっていると発表し、金沢でも「逐次報告を受けて必要な対応を指示している」と記していた。