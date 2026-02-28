2月28日に閉店を迎える名古屋の名鉄百貨店では、朝から別れを惜しむ大勢の客で賑わっています。

【写真を見る】名鉄百貨店きょう最後の営業日 開店前から店の前には別れを惜しむ多くの客が行列 「学生のころからずっとここで買い物を…」 メッセージカードに思いを寄せる人の姿も

（名鉄百貨店・犬塚篤史本店長）「最後の一日、ともに笑顔で締めくくりましょう」

28日夜に71年の歴史に幕を下ろす、名古屋駅前の名鉄百貨店。

午前9時半に最後の朝礼が行われ、開店前から店の前には2000人を超える客が集まり行列ができていました。

（開店前から並ぶ50代の女性）「学生のころからずっとここで買い物したり…最後にみんなで花を飾りたいと思ってきた」

午前10時に開店すると、先着で2000人に社長らから「ガーベラ」の花が贈られました。

別れを惜しみながら最後の買い物を楽しむ人や、メッセージカードに名鉄百貨店への思いを綴る人の姿が多くみられました

名鉄百貨店の最後の営業は28日午後7時までで、午後7時15分から閉店セレモニーが行われます。