コレ、早くチェックしてぇえ！！【ユニクロ】で大人が狙いたい♡「羽織りアイテム」

春が近づくこの時期、そろそろチェックしておきたいのが薄手の羽織り。日中と朝晩の気温差のある季節は、さっと羽織れてきれいめにもカジュアルにも着られるものがあると重宝しそうです。今回は【ユニクロ】で見つけた、大人世代が取り入れやすそうな「羽織りアイテム」をピックアップ。シャツ感覚で使えそうなジャケットや、スポーティーに着こなせそうなパーカをご紹介します。

重たく見えにくいショート丈ジャケット

【ユニクロ】「オープンカラーショートジャケット」\4,990（税込）

ボックスシルエットと「適度なハリ感」（公式オンラインストアより）のある素材で、メンズライクな雰囲気を演出してくれそうなショート丈ジャケット。ゆったりめの身幅でも丈感がコンパクトなので、全体がすっきりまとまりそうなのも魅力。ウエストの位置が自然と高く見えそうなので、ワイドパンツやロングスカートともバランスを取りやすそうです。ダークカラーでも重たく見えにくく、ほどよく引き締まった大人コーデに仕上がりそう。

爽やかストライプですっきり見えジャケット

【ユニクロ】「リネンブレンドカバーオール／ストライプ」\4,990（税込）

「やわらかいコットンと清涼感のあるリネンのブレンド素材」（公式オンラインストアより）で、羽織りとして気軽に取り入れられそうなジャケット。縦のラインを強調するストライプ柄が、爽やかですっきりした印象です。裾はヒップにかかる丈感で、腰まわりをさりげなくカバーできそうなのも嬉しいポイント。袖口にはスリットが入っており、折り返しやすい仕様に。少し袖をまくって手首を見せれば、抜け感のある着こなしを楽しめそう。

ちら見え配色がアクセントのナイロンパーカ

【ユニクロ】「ウィンドプルーフショートパーカ」\5,990（税込）

カジュアルな印象のこちらのナイロンパーカは、裏地のカラーを切り替えたデザインがポイント。フードからちらりとのぞく配色がさりげないアクセントになってくれそうです。ショート丈ですっきり着られそうなうえ、裾のドロストを絞れば丸みのあるフォルムに変わり、シルエットの変化を楽しめます。公式オンラインストアによると、「裏面コーティングの防風素材」なので風を通しにくそうなうえ、「小雨程度の水をはじく撥水加工」が施されているため、天候が読みにくい日のお出かけにも役立ちそうです。

持ち歩けるのが嬉しい軽やかパーカ

【ユニクロ】「ポケッタブルUVカットパーカ」\3,990（税込）

UVカット機能付きのパーカ。春を感じられそうな明るめカラーのラインナップで、日差しが気になり始める頃に頼りになりそうな一枚です。カジュアルにもスポーティーにも着こなせそうな、ゆったりとしたシルエットで、デイリーコーデに取り入れやすそう。小さく折りたたんでポーチに収納できる仕様なので、バッグに入れて持ち歩きやすそうなのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N