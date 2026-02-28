ふわふわな毛並みが自慢の猫ちゃん。濡れるとあらわになった驚きのフォルムが反響を呼んでいます。話題の投稿は38万回以上表示され「水に濡れると、毛のふわふわ感がなくなってしまいますね」「なんでこんなに印象が変わるんだろう」「あらまー」とのコメントが寄せられていました。

【写真：ふわっふわの猫→『体を濡らした』結果…「もはや違う生き物やんｗ」「別猫すぎてビックリ」衝撃の『ビフォーアフター』】

濡れたらビックリの姿に！

Xアカウント「ししゃもとかぼす」に投稿されたのは、シャンプー中の猫ちゃんの姿です。普段はふわふわの毛が愛らしい「ししゃも」ちゃんですが、いざ体を濡らしてみると毛が水を吸ってぺたんこに。その変貌ぶりは、別の猫というよりも「うさぎ」のようだったといいます。大きな瞳がさらに際立っており、丸いお顔の正体は実はほとんどがふわふわの毛だったようです。

そんなししゃもちゃんですが、お風呂上がりは飼い主さんいわく「ふわふわレベルMAX」の状態になるのだとか。シャンプーが苦手な猫ちゃんは多いものですが、抱っこされているししゃもちゃんの表情からは、少しだけ「お怒りモード」な雰囲気が伝わってきます。次はどんな「別猫」の表情を見せてくれるのか、これからの投稿も楽しみです。

変貌ぶりにX民も驚愕

濡れたししゃもちゃんを見たXユーザーたちからは「別猫というかもはや違う生き物に見えるくらい！顔の面積こんなちっちゃいのかと思うとびっくり笑」「顔（骨格）の割に目が大きすぎる不思議生物ネコ」「ふわふわの子はそうなりますね笑！うちも先日お風呂に入れたら、宇宙人みたいになってました」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ししゃもとかぼす」では、ししゃもちゃんと妹猫のかぼすちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ししゃもとかぼす」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。