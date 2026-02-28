【MSGM流】レイヤードで春支度　寒暖差を味方にする着こなし術

暦の上では春を迎えても、気温が不安定な日々が続きます。1日の中でも寒暖差が大きくなりがち。お天気に振り回されやすい時期に便利な着こなしがレイヤード（重ね着）です。1枚単位で足し引きしやすいのに加え、組み合わせ方次第で狙い通りのイメージを呼び込めます。ミラノの人気ブランド「MSGM」の2026年春夏コレクションは絶好のお手本。新発想のレイヤード技をキャッチして、春の装いに役立てていきましょう。

Tシャツ、襟付きシャツ、ニットの3層丈違いレイヤード

MSGM 2026年春夏コレクション

これまでのレイヤードはやや厚着に見えるところがありましたが、今では軽やかに映る着こなしが進化しています。春夏でも取り入れやすいスタイリングです。風をはらむシャツを羽織り物感覚で組み入れると、さわやかな着映えに整います。

ボーダー柄長袖Tシャツの上から、シャツを重ね、さらにクロップド丈ボーダーニットを重ねた3枚レイヤードです。シャツ派前を開けて、裾を風邪になびかせました。シャツの開いたゾーンから、長袖Tがしっかり見えています。白を共通色に据えつつ、色を微妙にずらして。丈違いで落ち感も演出。袖口をまくり上げて、3層レイヤードを印象づけています。

色・丈・素材違いで動き シルバーでスパイス

MSGM 2026年春夏コレクション

レイヤードに動きを出すには、色をずらすバランス崩しが効果的です。あえて調和からはみ出すような「サプライズ色」を投入するのが、鮮度を高めるコツ。たとえば、トレンドが続くメタリックカラーは装いにパワーを注ぎ込んでくれます。

シルバーのつやめきブルゾンがルックにクールな雰囲気を寄り添わせています。トップスはボーダー柄のロングTシャツをレイヤード。さらに丈の短いボーダー柄ポロシャツをレイヤード。ブルゾンとの素材感の違いが重ね着の立体感を高めました。ショート丈のブルゾンがボディーのコンパクト感を引き立てています。

肩掛けでゆったり 暖色ミックスでぬくもり

MSGM 2026年春夏コレクション

両袖に腕を通さない「肩掛け」はレイヤードに穏やかな気分をまとわせます。両袖が自然と遊ぶから、軽やかな着映えに。ポジティブな色と組み合わせれば、さらに高揚感がアップ。暖色系のハーモニーは春気分を盛り上げてくれそうです。

赤系ボーダー柄Tシャツに、淡いブルーのシャツを重ねています。シャツは前を開けて、その上からオレンジ系のカーディガンをレイヤード。袖を通さないで、ケープのような羽織り掛けに。パンツは桜色で、暖色ミックスが響き合うかのよう。首元にプチスカーフを巻いて、彩りを添えました。

「ブラウス × シャツ」の新発想レイヤード

MSGM 2026年春夏コレクション

シャツにニットを重ねるレイヤードが一般的ですが、近ごろは「シャツ × シャツ」や「シャツ × ブラウス」のような布地系アイテムを組み合わせたトップスレイヤードが広がってきました。きちんと感を保ち安いので、お仕事ルックにも重宝。ブラウスでムードを変えるアレンジが役に立ちます。

ラッフルをあしらったシャツの上から、ピンクのシャツを重ねました。ピンクシャツの身頃にはスタッズをあしらっています。内側に着たブタウスが襟元と袖口からあふれて、重層的な見え具合に。「ブラウス × ブラウス」でフェミニンに寄せたり、「シャツ × シャツ」でメンズライクに決めたりと、バリエーションは多彩です。

長袖、半袖、タンクトップの3層Tシャツ使い

MSGM 2026年春夏コレクション

カットソー類を重ねるレイヤードは適度なフィット感が持ち味です。薄手のタイプであれば、3枚重ねても窮屈さは避けられます。着こなしのポイントは、着丈・袖丈やシルエットをずらして、入り組んだ着映えに仕上げるところ。色や柄をいろいろと取り混ぜて、多幸感を醸し出すスタイリングも選べます。

上半身に3枚のカットソーを組み合わせました。まず素肌に長袖Tシャツをまとい、その上に半袖Tシャツを重ね着。最後にタンクトップをオン。すべてがボーダー柄のトリオ使い。色をずらしたレイヤードの効果で、細見えがかないました。

レイヤードで春ムードを演出 寒暖差対応に重宝

MSGM 2026年春夏コレクション

2026年春夏コレクションはストライプやポルカドット、フローラル（花柄）、パイソン、チェック柄、グラフィックなどの多彩なパターンを盛り込みました。軽やかさと力強さのバランスをキープ。フェミニンでポジティブなエネルギーを宿しています。

「MSGM」は2009年にスタートしたブランドです。マッシモ・ジョルジェッティ氏ならではの独創的なクリエーションが強み。アート感の高さやコラボレーションの多さも「MSGM」が大勢のファンから支持されている理由です。

体感温度に応じて、1枚脱いだり、1枚加えたりしやすいから、レイヤードは春まで続く寒暖差対応に重宝する着こなしです。盛り込むカラー次第で、春のムードを印象づけやすい点でも、レイヤードはこれからの季節に役立てたいコーディネート術です。

ファッションジャーナリスト 宮田理江