『そばにやって来た猫』の頭を優しく撫でてみると…泣けるほど尊い『表情』に2万8000いいね「幸せな気持ちになった」と反響
しっぽをふわりと振りながら近寄ってきた猫。どうやらなでてほしかったそうで…？あまりにも愛らしい行動と表情に幸せが滲み出ていると反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で26万回表示を突破し、2.8万件以上のいいねが寄せられました。
【写真：『そばにやって来た猫』の頭を優しく撫でてみると…泣けるほど尊い『表情』】
優しいお顔
Xアカウント「ゆきみ と だいふく」に投稿されたのは、猫の『だいふく』くん。
この日、だいふくくんは飼い主さんになでてもらいたくて、しっぽを軽やかに振りながら、そばに寄ってきたそう。飼い主さんは優しく頭をなでてあげたといいます。
すると、だいふくくんはコロンと飼い主さんの足元に横になり、気持ちよさそうに頭をあずけてきたのだとか。あまりの気持ちよさに目を細め、満足げな表情を浮かべていたというだいふくくん。安心しきって幸せそうなだいふくくんのお顔を見れば、いつも大切にしてもらっていることは一目瞭然でした。
他の投稿でも、お家で大切にされているだいふくくんの姿をたくさん見ることができました。お誕生日を祝ったり、だいふくくん用のハウスや宇宙船でくつろいだりしていた、だいふくくん。お家のあらゆるところにだいふくくんが快適に過ごせる工夫がしてあるようでした。もしかしたら、飼い主さんへの感謝を伝えたくて、だいふくくんも触らせてあげようとしていたのかもしれません。相思相愛なだいふくくんと飼い主さんなのでした。
愛しさ溢れる行動に感動の声
だいふくくんの幸せそうな表情を見た方たちから「尊いですね」「こちらまで幸せが伝わってきます」という声が届けられました。
幸せに満ちた飼い主さんとの時間。だいふくくんにとってかけがえのないものなのでしょう。だいふくくんと飼い主さんの深い絆を感じました。
Xアカウント「ゆきみ と だいふく」では、だいふくくんの愛らしい姿がたくさん投稿されています。今日もお家でゆったりと幸せな時間を過ごしていることでしょう。
