歌手の早見優が27日、自身のインスタグラムを更新。80年代アイドルが集った懐かしい4ショットをアップした。



【写真】表情まであの日に戻ってる4人 マッチの顔が少年のよう

早見は「今日はマッチとよっちゃんのコンサートへ。 伊代ちゃんと一緒に、5列目から観させていただきました。」と、歌手・松本伊代と「花の82年組」で足を運んだことを報告。歌手・近藤真彦とギタリストの野村義男のは大阪、愛知、福岡と続いたライブツアー「MasahikoとYoshio Live Tour 2026」を27、28日は東京で開催している。



2人の息ぴったりのステージを堪能し、「変わらない存在感。 ステージに立つ姿は、あの頃のまま。 お二人カッコイイ 歌もバッチリ、ギター最高！トーク爆面白い！ 気づけば、私たちもすっかり青春時代に戻っていました。」と興奮さめやらぬ様子。4ショットでは松本は手にピンクの、早見は青い星形のライトを持ち、61歳コンビの近藤と野村も少年に戻ったような表情を見せている。



早見は日本生まれで3歳から14歳までグアム、ハワイで過ごし、14歳でスカウトされた。1982年に歌手デビューし、上智大を卒業しているバイリンガル。英語でも「一瞬で10代の頃に戻ったような気分になりました」と記し、近藤と野村のツアー5周年を祝福している。



近藤も自身のインスタグラムで「ななんとセンチメンタルジャーニーと夏色のナンシーが 真彦と義男ライブに来てくれました！」と来場を伝え、「お二人とも綺麗でお若い！ 伊代ちゃん優ちゃんありがとう！」と感謝の言葉をつづっている。



ファンからは「私達世代の…青春です」「変わらぬ姿に、励まされます」「マッチ 少年の顔してる」同志って感じですね」「80年代を思い出しました」「明星の表紙みたい!!」「素敵な4ショットありがとうございます」と当時を懐かしむコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）