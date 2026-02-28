

純烈の後上翔太と元AKB48の横山由依「新婚さんいらっしゃい！」場面カット（C）ABCテレビ

3月1日放送の『新婚さんいらっしゃい！』（ひる12時55分〜）に、2024年12月に結婚を発表した純烈の後上翔太（39）と元AKB48の横山由依（33）夫妻が登場する。ビッグカップル誕生の裏側にある、初対面の印象から結婚に至るまでの秘話が明かされる。

二人の出会いは2023年の明治座公演。当初、後上に「素敵なおじさんグループ」という印象を抱いていた横山だが、私服姿の若々しさに衝撃を受けたという。

急接近のきっかけは、共演者の小川菜摘を交えた食事会だった。二次会のカラオケで酔った横山は、「お酒と同量の水を飲むと酔わない」というマイルールから、無意識に大量の水を席に運び続けた。テーブルを埋め尽くすグラスを黙々と片付けていたのが後上であり、その振る舞いを知った横山は「めちゃくちゃ好印象」を抱く。一方の後上も、真面目なイメージとは異なる横山の楽しげな酔い方に好感を持ち、深夜から早朝4時に及ぶ長電話や、後上から送られた「虹の写真」を機に距離を縮めていった。

VTR出演した純烈のメンバーからは、容赦ない指摘が相次ぐ。酒井一圭は独身時代の後上を「人を愛せないタイプだと思っていた」と断言。結婚式当日に後上の母親と交わした裏話を披露する。白川裕二郎は後上の「寝相の悪さ」を懸念するが、現在の新婚生活で起きた驚きの変化が判明する。

番組では、後上自らが撮影した自宅での料理風景を公開。土鍋ごはんとハンバーグが並ぶ食卓の様子とともに、横山の大雑把な一面も露呈する。

番組終盤、これまで正式なプロポーズをしていなかったという後上から、横山へ人生初となるサプライズの手紙が贈られる。