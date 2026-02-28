法政大の小池直矢「目標である海外にも行けないと思いました」

2月25日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。

関東A選抜、関東B選抜、関西選抜、北海道選抜、U-20全日本学生選抜、U-18日本高校選抜に加え、プレーオフを制した東海選抜、プレーオフ参加チームの中から選出されたプレーオフ選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、優勝が3月1日に決まる。

ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は関東B選抜のFW小池直矢（法政大）について。法政大の仲間が次々と大学在籍中にJデビューを飾っていく中で、彼が貫いていた信念とは。

今大会において関東B選抜の左のアタッカーとして、スピードに乗った縦突破とカットインを駆使してアタッキングサードでパス、ドリブル、出してからのスプリントと、質と強度の高いプレーで攻撃を活性化した。

決勝進出がかかった第3戦の北海道選抜戦では、後半3分に右からのクロスに逆サイドからトップスピードでゴール前のスペースに走り込んで、鮮やかなダイレクトシュートを叩き込み、これが決勝点となった。

180cmのサイズと抜群のスピードとアジリティーを持ち、ワイドから多彩な仕掛けでラインブレイクをして両足から正確なクロスや強烈なシュートを放つ。前橋育英高時代からU-17日本代表、U-18日本高校選抜に選ばれるなど、高いポテンシャルを持つ大型サイドアタッカーとして注目を集めていた。

だが、高校時代から課題は持久力とプレーの安定感だった。90分間、最後まで強度を保ってプレーができずに途中交代が多かったり、流れに乗れずにサイドで孤立するシーンもあったりした。法政大では1年から出番を掴むも、2年生まで怪我が多く、高校時代の課題も引き続き露呈してしまうこともあった。

それでも小池の突破力とスピード、キックセンスは高く評価され、大学2年生の段階でJクラブから正式オファーが届いた。だが、そこで彼は飛びつかなかった。

「ボールを持った時は十分プロでも通用すると思ったのですが、90分間のゲーム体力、強度の維持、切り替えの反応の速さや、オフの動きなど、高校時代から抱える課題はたくさんあった。それに怪我が多く、1年間フルで戦い抜くことができるフィジカルとコンディション管理をできるようにならないと、プロに行っても即戦力にはなれないし、目標である海外にも行けないと思いました」

小池は冷静に自分自身と自分の将来に目を向けて考えた。大学3年生の1年間は法政大で怪我なく、かつハイインテンシティーのプレーを90分間通して体現し、1年間フルに戦い抜く土台を作る時間と位置づけ、自分にフォーカスを当てて取り組む覚悟を固めた。

「もちろん、早くJリーグの試合に出たいという気持ちはありましたが、あくまで自分が将来どうなりたいか、何を求めているのか。そのためには今何をすべきかを優先しました」

昨年、1学年上のMF大畑凛生、DF日郄華杜（共に清水エスパルス）、同学年のFW小湊絆（FC東京）、MF松村晃助（横浜F・マリノス）が次々とJリーグデビューを果たし、今年は1学年下のMF小倉幸成（ファジアーノ岡山）が開幕戦でスタメン出場するなど、周りがどんどんプロの世界で躍動を見せていく。

「羨ましいなという気持ちや負けたく無い気持ちは当然ありましたが、でも、やっぱり僕は自分が中途半端な状況でプロに行きたくなかった。変に焦って決断を急がずに、『自分は自分』と心に誓っていました」

意思は固かった。周りに惑わされることなく、ウェイトトレーニングや体幹、ストレッチや食事などのケアの部分もこれまで以上に意識を高く持って取り組んだ。その成果は目に見えて現れるようになり、昨季は関東大学サッカーリーグ1部で21試合、1,424分間出場を果たし（2年次は17試合、699分間出場）、7ゴール2アシストをマーク。3年ぶりの関東1部昇格の原動力の1人になった。

「1年間、怪我をすることなく戦い抜けましたし、試合中のスプリント数、走行距離もかなり伸びてきた。より得意のドリブルやクロス、シュートが生かせるようになったので、本当に僕にとって自信になる重要な1年になりました」

土台をしっかりと整えた小池は、今年を勝負の1年と位置付けた。さらに今、正式オファーを出すJクラブが増え、複数のクラブが争奪戦を繰り広げる存在となっている。

「どのクラブに行くかはまだ悩んでいます。この状況は本当に幸せなことなので、1つ1つのクラブに真剣に向き合っています。個人的には今年はプロと大学と両方の舞台で昨年積み上げたものをきちんと発揮し、かつ進化させられるように引き続き努力を重ねていきたいと思っています」

その顔つきは間違いなくより精悍になり、話す言葉にもパワーが漲っていた。まずは明日のデンチャレ決勝で、ライバルの関東A選抜を下してタイトルを手にし、幸先の良い2026年のスタートを切るべく。小池は鍛え上げたドリブルとキックで相手を切り裂いていく。（安藤隆人 / Takahito Ando）