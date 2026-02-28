調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が２８日、騎手としてのラストデーを迎えた。最終日は阪神で７鞍に騎乗。最終レース後にはウイナーズサークルで引退式を行い、恩師の作田誠二元調教師、武豊騎手、ボートレーサーの松井繁選手らから花束が贈呈された。

同騎手は２００４年３月にデビュー。２００５年の京都牝馬Ｓ（アズマサンダース）で重賞初制覇を飾り、２０１８年のＮＨＫマイルＣ（ケイアイノーテック）でＧ１初制覇を飾った。２２年にわたる騎手生活でＪＲＡ通算１万２３４５回騎乗、１１１０勝を挙げた。重賞はＧ１・２勝を含む４９勝。

父は藤岡健一調教師。この日はマーガレットＳのタマモイカロスで騎手として最後になる父子コンビでＶ。これが現役最後の勝利にもなった。

今後は調教師に転身。自ら手がけた馬たちをターフへ送り出し、競馬界を盛り上げていく。

作田誠二元調教師「声がかれました。無事に終わってほっとしています。感無量ですね。成功した１人だし、初めて会った時から人間的に素直で、率直にいい子でした。ここまで頑張って成績を残せて、本当にご苦労さまだったと褒めてあげたいです。佑介にも自分の弟子を持ってほしいし、（調教師として）自分の考えで切り開いていってほしい。柔軟に（物事を）捉えられる子なので、いい厩舎をつくるんじゃないかと思います」