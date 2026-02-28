◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第４節 Ｇ大阪２―２（ＰＫ５―４）清水（２８日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪がホームで清水をＰＫ戦の末に振り切った。前節のアウェー岡山戦（２２日・ＪＦＥス）に続き、リーグ２連勝。ＡＣＬ２の浦項戦（１９日・パナスタ）からは公式戦３連勝とした。

元日本代表ＦＷ宇佐美貴史を左足肉離れのために欠くＧ大阪だが、前半から攻撃陣が存在感を見せた。２７分、ＦＷデニス・ヒュメットのループシュートに相手ＧＫが飛びついてこぼれたボールをＦＷ食野亮太郎が右足で押し込み、先制ゴール。食野の今季初ゴールに本拠パナスタが沸いた。さらに４１分、ヒュメットが右足弾。浦項戦、岡山戦に続く公式戦３試合連続ゴールを決めて追加点を挙げ、前半を２―０で折り返した。

だが後半３８分と４１分、立て続けに失点。２―２で９０分が過ぎ、ＰＫ戦に突入した。ＧＫ東口順昭が立ちはだかり、清水は４人目が失敗。Ｇ大阪は５人全員が成功し、勝利した。３８歳のドイツ人指揮官、イェンス・ビッシング監督率いるＧ大阪が、勝ち点２を積み上げた。