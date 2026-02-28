大宮＆宮崎が開幕4連勝！ 滋賀がJリーグ初勝利…岐阜は対J2勢4連戦で勝ち点「11」／J2・J3百年構想第4節
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第4節の12試合が28日に行われた。
RB大宮アルディージャは開幕4連勝。敵地のAC長野パルセイロ戦は泉柊椰の2ゴールで先制すると、1点を返されたものの逃げ切った。
西ではテゲバジャーロ宮崎も4連勝を達成。敵地のFC琉球戦は渡邉英祐の2試合連続得点で先制すると、武颯に今季初得点が生まれ、2−0の完封勝利を収めた。
ベガルタ仙台はPK戦でヴァンラーレ八戸を下したが、90分での連勝は「3」でストップ。ブラウブリッツ秋田もザスパ群馬の中島大嘉にハットトリックを許して2−3で敗れ、4連勝を逃した。なお、中島のハットトリックは北海道コンサドーレ札幌時代の2021年天皇杯以来、5年ぶりとなる。
レイラック滋賀FCはJリーグでの公式戦初勝利を挙げた。敵地でのギラヴァンツ北九州戦は2点を先行した後に1点を返されたものの、逃げ切った滋賀が2−1で勝利した。
FC岐阜がまたしてもJ2勢を破った。敵地で札幌と対戦し、荒木大吾の先制点直後に追いつかれたものの、64分に川本梨誉が勝ち越し点を記録。札幌が退場者を出したこともあり、岐阜は逃げ切って2−1で勝利した。荒木と川本はともに4試合で3得点目の活躍。岐阜はJ2勢と開幕から4連戦中だが、90分3勝、PK戦1勝で勝ち点「11」を獲得している。
同じEAST-Bのヴァンフォーレ甲府も松本山雅FCに競り勝ち、勝ち点「11」に到達。一方、同地区のジュビロ磐田はJ3勢を相手に苦戦が続く。福島ユナイテッドFC戦はスコアレスドローに終わってPK戦こそ制したものの、J3勢との4連戦で獲得した勝ち点は「4」にとどまっている。
サガン鳥栖も同様に苦戦中。ホームで鹿児島ユナイテッドFCに0−1で敗れて連敗を喫して未勝利が続く。一方で鹿児島は3連勝となった。
また、J2の洗礼を浴びる栃木シティは、湘南ベルマーレにも1−3で敗れて開幕4連敗を喫した。湘南は3連勝。
徳島ヴォルティスも愛媛FCを破って3勝目を挙げた。カターレ富山はキッカーが一巡したPK戦を制し、FC大阪戦で勝ち点「2」を獲得した。
28日の結果と3月1日の対戦カードは以下の通り。
▼2月28日（土）
【EAST-A】
ベガルタ仙台 0−0（PK戦：5−4） ヴァンラーレ八戸
栃木シティ 1−3 湘南ベルマーレ
ザスパ群馬 3−2 ブラウブリッツ秋田
【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌 1−2 FC岐阜
ヴァンフォーレ甲府 1−0 松本山雅FC
AC長野パルセイロ 1−2 RB大宮アルディージャ
ジュビロ磐田 0−0（PK戦：5−3） 福島ユナイテッドFC
【WEST-A】
カターレ富山 0−0（PK戦：10−9） FC大阪
愛媛FC 0−1 徳島ヴォルティス
【WEST-B】
サガン鳥栖 0−1 鹿児島ユナイテッドFC
ギラヴァンツ北九州 1−2 レイラック滋賀FC
FC琉球 0−2 テゲバジャーロ宮崎
▼3月1日（日）
【EAST-A】
栃木SC vs 横浜FC
SC相模原 vs モンテディオ山形
【EAST-B】
いわきFC vs 藤枝MYFC
【WEST-A】
FC今治 vs アルビレックス新潟
ツエーゲン金沢 vs カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC vs 奈良クラブ
【WEST-B】
レノファ山口FC vs ガイナーレ鳥取
ロアッソ熊本 vs 大分トリニータ
RB大宮アルディージャは開幕4連勝。敵地のAC長野パルセイロ戦は泉柊椰の2ゴールで先制すると、1点を返されたものの逃げ切った。
西ではテゲバジャーロ宮崎も4連勝を達成。敵地のFC琉球戦は渡邉英祐の2試合連続得点で先制すると、武颯に今季初得点が生まれ、2−0の完封勝利を収めた。
レイラック滋賀FCはJリーグでの公式戦初勝利を挙げた。敵地でのギラヴァンツ北九州戦は2点を先行した後に1点を返されたものの、逃げ切った滋賀が2−1で勝利した。
FC岐阜がまたしてもJ2勢を破った。敵地で札幌と対戦し、荒木大吾の先制点直後に追いつかれたものの、64分に川本梨誉が勝ち越し点を記録。札幌が退場者を出したこともあり、岐阜は逃げ切って2−1で勝利した。荒木と川本はともに4試合で3得点目の活躍。岐阜はJ2勢と開幕から4連戦中だが、90分3勝、PK戦1勝で勝ち点「11」を獲得している。
同じEAST-Bのヴァンフォーレ甲府も松本山雅FCに競り勝ち、勝ち点「11」に到達。一方、同地区のジュビロ磐田はJ3勢を相手に苦戦が続く。福島ユナイテッドFC戦はスコアレスドローに終わってPK戦こそ制したものの、J3勢との4連戦で獲得した勝ち点は「4」にとどまっている。
サガン鳥栖も同様に苦戦中。ホームで鹿児島ユナイテッドFCに0−1で敗れて連敗を喫して未勝利が続く。一方で鹿児島は3連勝となった。
また、J2の洗礼を浴びる栃木シティは、湘南ベルマーレにも1−3で敗れて開幕4連敗を喫した。湘南は3連勝。
徳島ヴォルティスも愛媛FCを破って3勝目を挙げた。カターレ富山はキッカーが一巡したPK戦を制し、FC大阪戦で勝ち点「2」を獲得した。
28日の結果と3月1日の対戦カードは以下の通り。
■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第4節
▼2月28日（土）
【EAST-A】
ベガルタ仙台 0−0（PK戦：5−4） ヴァンラーレ八戸
栃木シティ 1−3 湘南ベルマーレ
ザスパ群馬 3−2 ブラウブリッツ秋田
【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌 1−2 FC岐阜
ヴァンフォーレ甲府 1−0 松本山雅FC
AC長野パルセイロ 1−2 RB大宮アルディージャ
ジュビロ磐田 0−0（PK戦：5−3） 福島ユナイテッドFC
【WEST-A】
カターレ富山 0−0（PK戦：10−9） FC大阪
愛媛FC 0−1 徳島ヴォルティス
【WEST-B】
サガン鳥栖 0−1 鹿児島ユナイテッドFC
ギラヴァンツ北九州 1−2 レイラック滋賀FC
FC琉球 0−2 テゲバジャーロ宮崎
▼3月1日（日）
【EAST-A】
栃木SC vs 横浜FC
SC相模原 vs モンテディオ山形
【EAST-B】
いわきFC vs 藤枝MYFC
【WEST-A】
FC今治 vs アルビレックス新潟
ツエーゲン金沢 vs カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC vs 奈良クラブ
【WEST-B】
レノファ山口FC vs ガイナーレ鳥取
ロアッソ熊本 vs 大分トリニータ