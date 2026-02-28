2月28日、中山競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1800m）は、松山弘平騎乗の1番人気、パラダイスフェイス（牡3・美浦・牧光二）が快勝した。8馬身差の2着にスカイレックス（牡3・美浦・斎藤誠）、3着にドゥーニ（牡3・美浦・矢嶋大樹）が入った。勝ちタイムは1:52.6（重）。

2番人気で鮫島克駿騎乗、サウジバラード（牡3・美浦・加藤征弘）は、競走中止となっている。

松山弘平騎手騎乗、好位抜け出しで力の違い示す

単勝1.1倍の圧倒的支持を集めた松山弘平騎乗の1番人気パラダイスフェイスが、その期待に完璧に応えた。レースでは道中を好位2番手で追走。勝負どころで早めに先頭へ立つと、直線では後続をぐんぐん突き放し、最後は8馬身差をつける圧勝劇を演じた。断然人気に違わぬ内容で、力の違いを見せつける一戦となった。

パラダイスフェイス 6戦1勝

（牡3・美浦・牧光二）

父：エスポワールシチー

母：ステージトリック

母父：Distorted Humor

馬主：STレーシング

生産者：佐藤牧場