花咲楓香“連続キス”の裏側語る「慣れたもので」
【モデルプレス＝2026/02/28】グラビアタレントの花咲楓香が28日、都内で『花咲楓香〜CUTIE PIE〜Tradingcard』発売記念イベントを開催。作品の裏話を語った。
【写真】人気グラドル、ミニワンピから美脚スラリ
夏に都内で撮影されたという今作。衣装は出身地・北海道の要素が満載となっており、自身で選んだことを明かしつつ「赤黒はサッカーのコンサドーレ、青はファイターズカラー、緑のカーディガンと紫の水着はバスケットのレバンガ」と紹介した。
お気に入りのカットについては「顔のドアップ」や「爽やかな水色の衣装」をピックアップ。これまでの作品は前髪があるスタイルが多かったが、「（今回は）初めて全部前髪をなくした（流した）作品」とのことで、「私の中でもすごい大人っぽくなっている」と新たな魅力をアピールした。
また、トレカならではの特典である“キスカード”については、「100枚以上はやったと思う。淡々と用意されたカードに片っ端から。結構慣れたもので、薄くならないように何回もリップを塗ってやりました」と手際よくこなした裏話を披露。
一方で、直筆サインにはこだわりがある花咲。「野球好きな“ふうか”だから花咲楓香だ、とわかってもらえるように」と、サインの最後に必ず野球ボールを描いていて、「赤い縫い目は絶対に入れたいので、黒と赤の（ペン）2色持ちで1つひとつ丁寧に描きました」と、カードを手にするファンへの真摯な思いをのぞかせた。（modelpress編集部）
◆花咲楓香、地元・北海道を詰め込んだ衣装
◆花咲楓香、キス＆サインの裏話
