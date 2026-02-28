SUPER EIGHTの安田章大（41）が28日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分）に出演。全裸生活について力説した。

番組では、「原始人になりたい」と言う安田が、自宅では全裸で生活していたり、普段から下着を着けないなど、独特の価値観を持っていることについて語った。

そんな安田に、NON STYLE石田明（46）が「将来的には、どんな生活をしたいとかってあるんですか？」と質問。安田は「一番今行きたいのは南米に行きたいんですよ。南米で、自然環境が豊かなところで過ごしたい。エクアドルにはガラパゴス諸島があるし、もっと下に降りればイースター島があるし…」と話す。

さらに、「1回、西アフリカに行った時に、テントで寝泊まりした時が…ロケがあったんですよ。めちゃくちゃよかったです、居心地が。めっちゃくちゃ落ち着いてて、いいなあと思って。自給自足したいし…」と明かし、「服着て生活したくない」と語る。これには、石田が「向こうでも服は着ないとあかんでしょ！」とツッコんで笑わせた。

安田は2017年に髄膜腫を患って手術を受けており、この経験が自身の人生観に影響を与えたことに触れ「病気も経て、自分らしく生きることを身に付けたら、東京でもストレスフリーで生活できてはいるんですよ。人の目を気にしないので。僕は自分らしく生きられてはいるんです」とも述べた。

さらに「皆さんに（全裸を）レコメンドはしたいんですけど、まだ耐性がない方が多いので。でも、もうじき増えてくると思うんですけど…」と言うと、ナインティナイン岡村隆史（55）が「いやぁ、増えるかなぁ…」とポツリ。

岡村が「ファンミーティングとか、どこかでやったら、裸の人ばっかり集まって…」と、安田と同じ考えの人が集まる可能性に言及すると、石田が「それを週刊誌に撮られたらヤバいですよ」と指摘。安田も「その会こそ危なそうですね」と笑っていた。