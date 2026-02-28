SUPER EIGHTの安田章大（41）が28日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分）に出演。全裸生活について力説した。

独特の哲学を持ち、普段から「原始人になりたい」と話す安田。自宅では全裸で過ごしていることを明かし、「僕らはなぜ服を着るんですか、っていう。服を着る必要がないんじゃないかと思っていまして…」と切り出す。

「服を着る理由は何ですか？」と聞かれたナインティナイン岡村隆史（55）が、「今やったら、寒いからとか…」と言うと、安田は「でも大前提、元に戻ると『誰かが着てるから』になりません？ 『あなたが着てるから、私もたぶん着な（いと）あかんな』みたいな。でも1人1人が『着なくていいんや』って気付き始めて、その人たちが増えれば、服なんかいらない。ほんまは服なんか着る必要がないんだもの。ファッションは好きなんですけどね」と語る。

さらに「下着もつけないから…」と、普段から下着をつけずに生活していることにも言及。「10年前ぐらいからはいてない」と明かした。

安田は2017年に髄膜腫を患い、手術を受けた。この経験から「もっと“らしく”あれるようになった方がいいな、と思うようになったのがきっかけもある。病気してから、もっと自由なスタイルで、らしく生きられへんかなって」と話した。

下着をつけないことについて、NON STYLE石田明（46）が、「収まりええの？ それは…」と疑問を口にすると、安田は「収まりも何もないですからね。収まりがある、ということで落ち着くという概念があるじゃないですか。（自分は）収まりがないから落ち着く。収まるところがないんだもん。人は収まらなきゃいけないという概念の中で生きるから、収まると気持ちがいいんですよ。だけど収まらなくていいという概念がそもそもあれば、収まらなくていいんですよ」と力説。

熱弁を振るう安田に、岡村は「うーん…。なんか分かるような、分からんような…」とピンとこない様子だった。