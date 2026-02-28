「お金の面だけはひとりで」38歳女性、年収400万円が明かす実家暮らしの“将来的な不安”。
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、広島県広島市在住・38歳女性のエピソードを紹介します。
職業：会社員
在住：広島県広島市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：父400万円、自分400万円
実家の間取り：4LDK
交際費：5万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：500万
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「現在のところ予定なし」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「自分の思う様にはできない、やりにくい。風呂に入るタイミング、トイレに行くタイミング、みたいテレビ、録画したいテレビ、ご飯を食べたいタイミングなど全てが自分以外の人を気にして生活しなければならないというのが苦労する」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「特にお金に関する悩みは今のところないが、今後親が働けなくなり、お金の面だけはひとりで稼いでやっていかねばならないのか、というのが悩みです」と明かしてくれました。
親から一緒に住んでほしいとお願いされ、実家暮らしを選んだ回答者。現時点では金銭面での悩みはないものの、将来的に親が働けなくなった場合には、自分ひとりで生計を支えていかなければならないと考えている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
