渋谷と六本木が『ドラえもん』だらけに！ 約12mの巨大バルーン＆ユーレイ姿のドラえもんなど登場
多くのドラえもんが登場するイベント「渋谷も、六本木も、ドラえもんだらけ！」が、3月14日（土）と3月15日（日）の2日間、東京の渋谷と六本木で開催される。
【写真】ユーレイ姿やどら焼きコーデも！ 渋谷エリアには個性的なドラえもんが集結
■渋谷＆六本木の街がドラえもん色に
今回実施される「渋谷も、六本木も、ドラえもんだらけ！」は、3月27日（金）から開催される『ドラえもん』史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」に先駆けたプレイベント。
期間中は、「100％ドラえもん＆フレンズ」で初登場となるひみつ道具“100％友達あつめすず”によって、ユニークなドラえもんが東京を象徴する2つの街に大集合する。
渋谷エリア（SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース周辺）には、ヒトデ怪獣やどら焼きファッション、ドラキュラ、ユーレイの姿をしたドラえもんなど個性的な10体が階段状のステージに登場。
一方、六本木エリアには、空に向かってそびえ立つ全長約12mの「巨大ドラえもんバルーン」が降臨し、その足元を囲むように、さまざまな表情やポージングを見せる40体以上の等身大ドラえもんが大集結する。
なお「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」は、世界中で愛される『ドラえもん』のまんが、アニメ、大長編の世界が一堂に会するドラえもん史上最大級のイベント。3月27日（金）〜9月30日（水）の期間、東京ドリームパークで実施予定だ。
