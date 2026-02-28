「悔しさでいっぱい」終盤に２点献上のG大阪。PK戦で勝利も指揮官は厳しい表情を崩さず「仕留めきれず、相手に同点とされてしまった」
ガンバ大阪は２月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第４節（WEST）で、清水エスパルスとホームで対戦。90分では決着がつかず、２−２の引き分けで突入したPK戦の末、５―４で勝利した。
27分に食野亮太郎が先制点を奪うと、41分にはデニス・ヒュメットが追加点を挙げてリードを広げた。だが、試合終了間際の83分、その３分後と立て続けに２失点を喫した。
試合後のフラッシュインタビューで、イェンス・ヴィッシング監督は「勝利はしたが、自分たちは最後の最後のところで、２点目を許してしまい、PK戦までもつれこんでしまった。ほとんどのシーンで自分たちが支配できていた部分が多かったなかで、仕留めきれず、相手に同点とされてしまった。結果はPKで勝ちはしたが、悔しさでいっぱい」と反省を口にしつつ、唇を噛んだ。
ホームで白星を掴んだものの、課題を口にしたドイツ人指揮官。この一戦で露呈した問題点を次戦で改善できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
