昨季限りで4年間務めた巨人3軍監督を退任した駒田徳広氏（63）が28日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。やんちゃだった若手時代に温かく見守ってくれた恩師にかけられた粋な言葉を明かした。

インタビュアーを務めた松本秀夫アナウンサー（64）から番組恒例の質問「私、この人に頭が上がりません」というトークテーマを与えられた時だった。

まずは「王さん」と現在ソフトバンクで会長を務める元巨人監督・王貞治氏（85）の名前を挙げた駒田氏。2人目に口にしたのがプロ入り時に巨人監督だった藤田元司さん（2006年死去、享年74）だった。

やんちゃな性格であることには駒田氏自身も自覚がある。しかし、だからこそ藤田監督には絶妙な手綱さばきで育ててもらった。

「まず叱られないんですよ。たとえばね、打った瞬間、会心の当たりだったんだけどセカンド正面だったんですよ。ヨッシャー！と思ったら、なんだよ正面だよ！って。思った瞬間に走るのちょっと緩めたんです。その瞬間、僕の打球速いんでしょうね。セカンドがパーン！とはじいた。うわっ！大変だ！と思ってダーっと一塁に走っていったら間一髪アウト」。最悪な展開だ。

「ベンチに帰ってきて監督よりちょっと距離を置いて。普段は監督の近くにいるんだけど、1メートルぐらい遠くに座って。こういう時に打撃コーチなり、守備コーチなり、走塁コーチなり、ヘッドコーチが“最初から走ってたらセーフだろうっ！！！”とか絶対言いに来るんだよなって。誰が言うかなって。そしたら藤田監督が“こっちおいで”って。もしかしたらあなたがそれをやる…？」

指揮官自らカミナリを落とすのか…。ビクビクしながら藤田監督のそばに行った駒田。だが、藤田監督は「駒田、背中に“しまった”って書いてあるぞ。まだ4回だからな。これからだからな」と言ったそうで「それで終わり」だったという。

「だから叱られるよりよっぽどね。ちゃんとやんなきゃ！ってやっぱり…思わせるところありましたね」。厳しい指導者として知られた藤田監督だが、人格者としても知られる。やんちゃな駒田の性格を理解した上で、コーチに任せずに自ら有効な声がけ。名将の粋な計らいだった。

なお、頭が上がらない人の3人目には元巨人打撃コーチ・松原誠氏（82）の名前を挙げ、3人に感謝していた。