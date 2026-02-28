◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(28日、バンテリンドーム)

中日と第2戦を戦う侍ジャパンのスタメンが発表されました。

前日のスタメン野手からキャッチャーのみ変更され、坂本誠志郎選手がスタメンマスクをかぶります。

サポートメンバーの佐々木泰選手が9番から7番に変更、源田壮亮選手が8番に下がりました。

佐々木選手は第1戦でホームランを放つなど2安打1打点の活躍。広島にドラフト1位で入団した2年目の23歳が侍ジャパンにも劣らないインパクトを見せています。

また守備では近藤健介選手と森下翔太選手のポジションを入れ替え、牧秀悟選手と牧原大成選手のポジションも入れ替えています。

先発は昨季14勝8敗、防御率2.52の伊藤大海投手が務めます。

▽侍ジャパンスタメン1 (左) 近藤健介2 (中) 周東佑京3 (指) 牧 秀悟4 (三) 佐藤輝明5 (右) 森下翔太6 (二) 牧原大成7 (一) 佐々木泰8 (遊) 源田壮亮9 (捕) 坂本誠志郎(投) 伊藤大海