元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の亀梨和也が２８日、都内で４月スタートのテレビアニメ「神の雫（しずく）」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ、ＢＳ日テレ、カンテレなどで２クール放送）の先行上映会イベントに出席した。

原作・亜樹直氏／作画・オキモトシュウ氏によるワインがテーマの同名コミックのアニメ版。亀梨は２００９年の日本テレビ系ドラマでも主人公・神咲雫を演じており、実写でもアニメでも主演を果たすこととなった。

アニメでレギュラー声優を務めるのは初めてとなる亀梨は「初めてなので勝手が分からない状態だったんですけど、エピソードによっては（映像が間に合わず）棒人間的な絵で録（と）るときもあって。声優のみなさんってすごいなと思います」と感嘆。「ドラマを１６年前に演じさせて頂き、不思議な縁を頂きました」としみじみ語った。

上映イベントでは、オープニングテーマ（ＨＯＫＵＴＯ「ｈａｔｅ ｙｏｕ？ ｌｏｖｅ ｙｏｕ？」）とエンディングテーマ（内田真礼「カミノシズク」）も改めて紹介。亀梨は「ドラマのときはＫＡＴ―ＴＵＮの『ＯＮＥ ＤＲＯＰ』でした」と切り出し、歌い出しの「ＢＹＥ―ＢＹＥ 孤独な日々よ」を一節披露。突然の歌声にどよめく客席に「あの日（解散ライブ）以来初めてＫＡＴ―ＴＵＮ歌いました」と笑みをみせていた。