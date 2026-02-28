SUPER EIGHT °ÂÅÄ¾ÏÂç¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¤Îà¥Î¡¼¥Ñ¥óÀ¸³èá¹ðÇò¡Ä²¬Â¼Î´»Ë¤Ï¿ÌÙþ¡Ö¼«Ê¬ÉÝ¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡¡£µ¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤Ç¤ÎàÁ´ÍçÀ¸³èá¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¡¢£Í£Ã¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¸¶»Ï¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Âð¤Ç¤ÏÁ´Íç¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÅÄ¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤é¤Ï¤Ê¤ó¤ÇÉþ¤òÃå¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÉþÃå¤ëÉ¬Í×¤¬¡¢ËÍ¡¢¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÉþÃå¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¤ò¼ÁÌä¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤¿²¬Â¼¤Ï¡Öº£¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ø´¨¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤«¤Í¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¹ð¤²¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ìÂçÁ°Äó¡¢¤â¤Ã¤ÈÌá¤ë¤È¡ØÃ¯¤«¤¬Ãå¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦ÀÐÅÄÌÀ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤¹¤È¡¢°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿Ãå¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»ä¤âÂ¿Ê¬Ãå¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ø¤¢¡¢Ãå¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¡Ù¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢Éþ¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤Û¤ó¤ÞÉþ¤Ê¤ó¤«Ãå¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤Î¡×¤È½¡¶µ²È¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤ÇÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±£°Ç¯¤°¤é¤¤Á°¡ÖÉÂµ¤¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ø¤â¤Ã¤È¡¢¤é¤·¤¯¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢²¼Ãå¤âÃå¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤«¤é¡ÖËÜÆü¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¸«¤Þ¤¹¡©¡¡¤¤¤ä¡¢²¬Â¼¤µ¤ó¥Û¥ó¥Þ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²¬Â¼¤Î¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Î»à³Ñ¤È¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¤Î±ü¤Ë¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ä¡¢¼«Ê¬ÉÝ¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤¿¤¸¤í¤¤¤À¤¬¡¢°ÂÅÄ¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò³°¤·¤Æ¸Ô´Ö¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡£¸¶»Ï¿Í¤ä¤ï¡Ä¡×¤È¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£