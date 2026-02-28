くりぃむしちゅーの有田哲平が２８日、フジテレビ系「くりぃむの超体験！ＧＰ」で、母方のおじの意外な職業を明かした。

有田は幼い頃から「家族から頭がいいんだって」と言われ続けていたといい「なんでかって言うと、俺の母方のおじさんがすごい人で、京大の教授」だといい、スタジオも「えー！」とびっくりだ。

有田は「とにかくある専門学の中では、トップの人。権威のある人」だといい「あの人の血を継いでいるんだから、お前は頭がいいんだって。小学校から高校まで、まあ勉強。ずーっと、何かといえばアレに似てきた、頭がいいと…」と勉強漬けの学生時代を送ってきたという。

そんなある日、「電車の中吊りにその人が載っていた。よく見たら『教授、セクハラで訴えられる』って」と、そのおじさんが週刊誌の中づりでまさかの理由で報じられていたという。これに再びスタジオは騒然となった。

有田は「ガチで」と笑い、相方の上田晋也は「その血を受け継いでるのよ」とツッコんだ。有田は「ガハハ」と笑うと「逆にその日から（家族は）ピタッと言わなくなった」と振り返っていた。