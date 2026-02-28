球団史上2位…セルティックスがFG成功率66.7%と爆発してネッツに快勝

ボストン・セルティックスは、2月26日（現地時間25日、日付は以下同）に行われたデンバー・ナゲッツ戦を84－103で落としたことで、連勝が4で止まった。

この試合、セルティックスは84得点とフィールドゴール成功率34.9パーセント（29／83）で今シーズン最少を記録。2連戦の2夜目だったこともあり、特に後半ではフィールドゴール成功率28.2パーセント（11／39）と不発。

ところが、ホームのTDガーデンで28日に臨んだブルックリン・ネッツ戦では一転、セルティックスのオフェンスが大爆発。前半に66得点を奪うと、後半ではさらにギアが上がって82得点をたたき出し、148－111で快勝してみせた。

ネッツ戦では、ジェイレン・ブラウンが28得点7リバウンド9アシスト2スティール、ニコラ・ブーチェビッチが28得点11リバウンド4アシスト、ペイトン・プリチャードが22得点5アシストと躍動。

さらにサム・ハウザーが13得点3リバウンド、デリック・ホワイトが12得点7アシスト2ブロック、ベイラー・シャイヤーマンが10得点6アシストと続いた。

39勝20敗でイースタン・カンファレンス2位にいるセルティックスは、2024年のリーグ制覇でフランチャイズ史上18度目のNBAチャンピオンに輝いた名門なのだが、球団創設80シーズン目にして驚異的な記録を残した。

ネッツ戦で記録したフィールドゴール成功率66.7パーセント（52／78）は、1954－55シーズンのショットクロック導入後、フランチャイズ史上2位の快記録。さらに、3ポイントシュート成功率64.7パーセント（22／34）も加味したエフェクティブ・フィールドゴール（eFG）成功率80.8パーセントは、ショットクロック導入後ではNBA歴代最高値に。

オールスターブレイク後、イースト2位のセルティックスは4勝1敗の好成績を残している。



A trio of Celtics were efficient and extraordinary in their home win!

Jaylen Brown: 28p (9-12 FGM), 7r, 9a, 2s

Nikola Vučević: 28p (9-13 FGM), 11r, 4a

Payton Pritchard: 22p (9-12 FGM), 5a

Boston had an 80.8 eFG%, the highest in a single game in the shot clock era (1954-55) 🤯 pic.twitter.com/Z2pE6FQ9pc

- NBA (@NBA) February 28, 2026

【動画】歴史的勝利を飾ったセルティックス





