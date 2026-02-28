明日3月1日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「木造DASH」第3弾！木だけで電動キックボードを作れるか!? 城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、森本慎太郎（SixTONES）が、木造キックボードづくりに大奮闘！総製作時間20時間超え・前代未聞の挑戦には、想像以上の超繊細作業が待っていた…！

◆「なにこれ！ほんとに木!?」驚きの方法で木造キックボードが実現！

世の中のあらゆるモノを木だけで作る「木造DASH」。第3弾は、電気を使わない木造のキックボードづくり！動力はもちろん、フレームやハンドル、タイヤ、ブレーキ、サスペンションも、すべて木材で。そんな夢の乗り物づくりがスタート。

まずは城島と森本が木材を調達するため、世界中から木材が集まる名古屋港へ。創業100年を超える老舗の製材所を訪ねた2人は、「すげぇ！」「浮かんでる！」。目の前には、海に浮かぶ約3000本の木材が！江戸時代から続く「水中貯蔵」と呼ばれる長期保管方法。その中から、引き取り手がないまま25年以上も海に浮かんでいる古い木を譲ってもらうことに。

しかし水路が狭く船が入れないため、運ぶ手段は、自ら丸太に乗って海を渡り、自分たちの手で木材を陸まで運ぶ「いかだ流し」。立っているだけでクルクル回ってしまう丸太の上で、バランスを崩した城島にまさかの悲劇が…！苦労しながらも、約5メートルの大木をなんとか陸に上げ、東京にその端材を持ち帰って松島と合流。いよいよ木造キックボードづくり開始！しかし本来は電気モーターで動く電動キックボードを、どんな仕組みで木だけで作るのか。動力は？ブレーキは？サスペンションとなるバネはどう作る？

過去2回、掃除機と扇風機づくりをサポートしてくれた木のプロフェッショナル集団や、新たに“木の魔術師”の知恵も借り、驚きの方法で木造化が可能に。「なにこれ！ほんとに木!?」。しかし完成までには、1ミリのズレも許されない超繊細作業が待っていた…！

夢の実現へ向け、総力戦で挑む木造メンバー。ベテラン城島が職人並みのスピードでミリ単位の作業をこなせば、松島もプロを驚かせるのみ込みの早さを発揮！「ヒルナンデス！」終わりに駆け付けた横山は汗だくになって歯車を製作し、森本はDASH島で培ったスキルでタイヤづくりに大奮闘！総製作時間20時間超え！木だけで作る電動キックボード、果たして150mの距離を走破できるのか!?