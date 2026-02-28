TBS NEWS DIG Powered by JNN

アメリカイスラエルによるイランへの攻撃について、日本の外務省はJNNの取材に対し、「現時点で日本人が被害にあったという報告はない」としています。

イランに滞在する日本人はおよそ200人だということです。