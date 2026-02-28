ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 外務省「現時点で邦人被害報告なし」 米イスラエルがイラン攻撃 アメリカ イスラエル イラン 海外・国際ニュース 時事ニュース 外務省「現時点で邦人被害報告なし」 米イスラエルがイラン攻撃 イラン攻撃 邦人被害の報告なし 2026年2月28日 18時20分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について、日本の外務省はJNNの取材に対し、「現時点で日本人が被害にあったという報告はない」としています。イランに滞在する日本人はおよそ200人だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, 寺田屋, 思いやり, 世田谷区, 工場, 仏壇, 長野, 住宅, 神奈川, 生花