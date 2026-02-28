熊田曜子43歳、ショーパンで美しさ全開！ “抜群プロポーション”にネット騒然 三姉妹の母
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が27日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「@sakurao_pole 先生スピニングレッスン 楽に見える技ほど大変」と、ミニ丈の衣装姿でのポールダンス姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「素敵」「めっちゃ綺麗」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
