美人プロレスラー19歳、ミスマガ姉とのグラビアにネット衝撃「スタイル抜群」
「ミスマガジン2021」でミスヤングマガジン賞を受賞したグラビアアイドル・山岡雅弥の妹でプロレスラー・山岡聖怜が、27日にInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】美人プロレスラー19歳、ミスマガの姉とのグラビア姿が「スタイル抜群」（13枚）
昨年2月に「週刊SPA！」（扶桑社）やSNSにて、“姉妹グラビア”を披露し圧倒的なスタイルが話題になった聖怜。先月16日発売の「FRIDAY」（講談社）でも披露し、注目を集めた。
今回は「本日発売のフライデーさんに 姉妹グラビアの第2弾が出ています 是非手にとってみてください」とつづり、グラビア姿公開。美しさはなつショットにファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントが多数集まっている。
引用：「山岡雅弥」Instagram（＠miyabi_112920）、X（@miyabi_11292004）、「山岡聖怜」Instagram（＠yamaoka.seri.1113）、X（@y_seri_1113）
