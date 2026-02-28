中島史恵57歳、美スタイル全開でトレーニング 年齢を重ねていく中で気づいた“大切”なことも明かす
タレント・中島史恵が、28日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。先月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回は美スタイルが印象的なトレーニング姿を投稿。「改めまして。年齢を重ねていくごとに『メンテナス』『運動』の大切さを改めて感じております!!」などとつづった。ファンからは「柔軟は大事ですよね いつまでも綺麗でいてください」などのコメントや、ハートの絵文字が贈られている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
