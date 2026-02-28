TWICE MOMO、仰天ファッションで街をかっ歩する姿に110万件超の「いいね！」
TWICEメンバーのMOMO（モモ）が25日までにInstagramを更新。アメリカの人気番組に出演した彼女が大胆衣装のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】ハイレグデザインの黒ボディスーツで大雪をかっ歩
現地時間23日にアメリカの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演していたTWICE。MOMOの投稿には、番組出演時に来ていた衣装が収められていて、クロップド丈のパーカーとセットアップのボトムス、さらにインナーにはハイレグデザインの黒ボディスーツという仰天ファッションで街をかっ歩するMOMOの姿を見ることができる。
彼女の投稿にファンから「可愛い…」「momo綺麗」などの声や110万件を超える「いいね！」が集まっている。。
■MOMO（モモ）
1996年11月9日生まれ。京都府出身。2015年韓国のオーディション番組『SIXTEEN』に出演。同年10月に9人組ガールズグループTWICEのメンバーとしてデビュー。2023年にはTWICEの日本人メンバーでもあるサナ、ミナと3人で結成したサブユニットMISAMOとしてミニアルバムをリリースしている。
引用：「TWICE・MOMO」Instagram（@momo）
