176cm元アイドル22歳、ミニスカ姿の全身ショットが「スタイル抜群」「可愛すぎ」 コスプレイヤーとして活躍中
コスプレイヤーの緑川希星が28日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
今回は「むちむち176cm、意外と需要ある？？」とつづり、タイトなトップス＆ミニスカ姿を公開。ファンからは「需要ありすぎます」「スタイル抜群」「美しすぎ」「となりに立ちたい」などの声が多数集まった。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）
