フルカワユタカ、荒井岳史、渡邊忍による恒例ツアー＜ソロウフェロウ＞今年も開催
フルカワユタカ(DOPING PANDA)、荒井岳史(the band apart)、渡邊忍(ASPARAGUS)が各地を行脚する恒例アコースティックツアー＜ソロウフェロウ/ソロウフェロウexpand＞の開催が決定した。
本ツアーはフルカワユタカと荒井岳史とのツーマン＜ソロウフェロウ＞をベースに、渡邊忍を招いたスリーマンで開催される＜ソロウフェロウ expand＞から成る合計全国7公演。今年で3回目の開催となり、もはや恒例行事として3者によるお家芸を楽しみにしているファンが拡大中だ。
チケットは本日28日より各公演の先行受付がスタートしている。
■ライブ情報
＜「ソロウフェロウ」 w/荒井岳史＞
公演日：5月16日(土)長野・the VENUE
開場開演：16:30 OPEN / 17:00 START
公演日：5月17日(日) 群馬・SLOW TIME cafe
開場開演：16:30 OPEN / 17:00 START
公演日：5月23日(土) 大阪・島之内教会
開場開演：16:00 OPEN / 16:30 START
公演日：5月24日(日) 愛知・名古屋TOKUZO
開場開演：16:30 OPEN / 17:30 START
＜「ソロウフェロウ expand」 w/荒井岳史、渡邊忍＞
公演日：5月30日(土) 栃木・宇都宮HELLO DOLLY
開場開演：17:30 OPEN / 18:00 START
公演日：5月31日(日) 岩手・奥州back state
開場開演：17:00 OPEN / 17:30 START
公演日：6月12日(金) 東京・亀戸文化センター カメリアホール
開場開演：18:30 OPEN / 19:00 START
▼オフィシャルHP 先行受付
先行受付期間：2月28日(土)18:00〜3月8日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/solowfellow/
チケット代：
ソロウフェロウ公演=4,500円(税込/1Drink代別)
ソロウフェロウ expand公演=4,800円(税込/1Drink代別)
一般発売日：3月21日(土)
【公式ファンコミュニティ「星が降る町」入会ページ】
https://fanicon.net/fancommunities/2195/
◾️フルカワユタカ、須藤寿「TORYANSE」
2026年2月11日（水）リリース
配信リンク：https://pcim.lnk.to/TORYANSE
関連リンク
◆フルカワユタカ オフィシャルサイト
◆フルカワユタカ オフィシャルX
◆フルカワユタカ オフィシャルInstagram