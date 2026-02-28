『白髪染め疲れ』から解放ーーッ！【40・50代】周りと差がつく♡「白髪ぼかしハイライト」

頻繁に白髪を染めるストレスから解放されたいなら、白髪を上手に馴染ませる「白髪ぼかしハイライト」がおすすめ。明るく自然な仕上がりで、伸びても気になりにくいのが嬉しいポイントです。今回は、周りと差がつきそうな、こなれ感のある白髪ぼかしハイライトをピックアップ。ぜひこちらを参考に、大人のおしゃれを楽しんでみて。

細いハイライトでナチュラルにぼかす

細いハイライトによってナチュラルに白髪をぼかしたヘアスタイル。派手になりすぎず、落ち着いた印象を与えられそうです。@sakosakosakosakoさんは「髪全体に立体感と透明感が出るので、品のある柔らかい印象を叶えることができます」とコメント。一気に若々しい印象になりそうです。

地毛が伸びても目立ちにくい

ナチュラルな暗髪をベースにした白髪ぼかしハイライト。伸びてきても境目が目立ちにくいので、白髪が気になり始めた人にもおすすめです。@charlly_hairworksさんによると「立体感が出て巻かなくても動きが出る」とのこと。毎日のスタイリングがラクになりそうです。

グレージュのハイライトでぐっと垢抜け

こちらのヘアスタイルは、コンパクトなボブにグレージュのハイライトが映えています。シンプルなボブも、ハイライトを入れることでぐっと垢抜けた雰囲気に。白髪を自然にぼかしながら、好みのカラーを楽しめそうです。

軽やかさがアップする外ハネ × ハイライト

ハイライトによって毛先の動きが引き立てられた外ハネボブ。軽やかさを演出したい大人女性にぴったりなヘアスタイルです。@dimo_and_kazumaさんは「1度ベースを作れば、4～6ヶ月ブリーチ不要！」とコメント。髪や頭皮へのダメージも気にせず済みそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@charlly_hairworks様、@shoki______hair様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri