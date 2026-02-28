◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権）

前日最終オッズが２８日、ＪＲＡから発表された。

単勝１番人気は昨年のエプソムＣをレコード勝ちした（１）セイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）、重賞４勝を挙げる（５）レーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が４・２倍で並んだ。３番人気は（１０）エコロヴァルツ（牡５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）が４・６倍と僅差で続く混戦模様だ。

４番人気は（６）チェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が５・５倍、５番人気は（９）カラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）が７・６倍で、ここまでが１桁オッズとなっている。

以下（３）マジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）が１３・４倍、（１４）シャンパンカラー（牡６歳、美浦・田中剛厩舎、父ドゥラメンテ）が１４・０倍を示している。

馬連は（５）―（１０）が７・３倍、（１）―（１０）が７・９倍、（９）―（１０）が１０・１倍、（１）―（５）が１０・６倍、（５）―（６）が１３・３倍、（５）―（９）が１４・０倍、（６）―（１０）が１４・３倍となっており、軸としてはエコロヴァルツが信頼されているようだ。

３連単は（１）→（１０）→（５）の４５・７倍が１番人気で、１００倍以下の組み合わせは２３通りとなっている。