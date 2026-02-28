ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は28日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、3月1日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。なお、この日は強い追い風のため終日、安定板が装着された。

絶対女王に名乗り出る。鎌倉涼（36＝大阪）は準優勝戦10Rでインから的確に先マイを決めると、他を封じて押し切り。優勝戦進出一番乗りを決めた。

「逃げることができてホッとしましたね」と胸をなで下ろす。

今節はドリーム戦6号艇に登場した初日「ここ最近で一番出ていない」と苦虫をつぶしていたが、日に日に気配を上げてきてファイナル進出を果たし「バランス型で調整が合えば中堅上位はある」と現状の足をジャッジする。

特に乗り心地に関しては劇的な変化を見せ「最初は乗れなかったけど、日に日に良くなっている」と好感触。生命線である乗り味の懸念材料がなくなって、俊敏なハンドルさばきがさえ渡り実戦向きの足で当然、優勝戦の中に入っても見劣りしない仕上がりになっている。

昨年は8月6日にレディースチャンピオン（浜名湖）でG1初制覇、そして12月31日のクイーンズクライマックス（大村）でも頂点に立ち、2024年の遠藤エミに続いて夏冬女王に君臨した。

快挙を支える季節を問わず安定した調整力は、今節も健在。「もっと出せると思うし、出し切れてない部分もある。ただ、一時に比べたら調整も分かってきた」と手応えを実感する。

安定板が外れそうな優勝戦は、調整力を発揮してさらなるパワーアップも期待される。

さあ、歴史に名を刻む時がやってきた。

「みなさんが喜んでもらえるレースができれば。住之江さんに（施行者推薦で）選んでもらった恩返しをしたい」

感謝の気持ちを力に変えて、女王らしい走りを体現するのみ。2号艇から史上初となる同一年度女子プレミアムG1の3連覇を決めてみせる。