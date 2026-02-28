亀梨和也主演『神の雫』2クールで放送決定！4月スタート 追加キャスト＆PV解禁
テレビアニメ『神の雫』が、4月10日よりTOKYO MX、ＢＳ日テレ、関西テレビにて2クールで放送されることが発表された。また、主人公・神咲雫と遠峰一青が対面し、背面のワイングラスが印象的に描かれているキービジュアルと、“神の雫”を巡る芳醇な戦いを予感させるPVも公開された。
【動画】亀梨和也が主演！公開された『神の雫』PV
そして新たに5人の追加キャストが解禁。霧生涼子役を甲斐田裕子、藤枝史郎役を藤真秀、西園寺マキ役を渡辺美佐、美島壮一郎役を内田夕夜、土肥ロベール役を浦山迅が務める。
『神の雫』は2004〜2014年に『モーニング』（講談社）で連載されていた作品で、幻のワイン“神の雫”をめぐる人間ドラマを描いた物語。ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、コミックスは全世界シリーズ累計1500万部を突破する人気作品となっている。
2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、2023年には日仏米共同製作の国際連続ドラマ「神の雫/Drops of God」シーズン1が配信、シーズン2が2026年1月より配信中。今回は初のテレビアニメ化となり、主人公・神咲雫役は、2009年に実写ドラマで同役を演じた亀梨和也が再び主演を務める。
■放送情報
TOKYO MX、ＢＳ日テレ、関西テレビにて2026年4月10日(金)より2クールで放送
TOKYO MX 4月10日より毎週金曜23:30〜
ＢＳ日テレ 4月11日より毎週土曜23:00〜
関西テレビ 4月12日より毎週日曜25:54〜
■CAST
神咲雫：亀梨和也
遠峰一青：佐藤拓也
紫野原みやび：内田真礼
霧生涼子：甲斐田裕子
藤枝史郎：藤真秀
西園寺マキ：渡辺美佐
美島壮一郎：内田夕夜
土肥ロベール：浦山迅
神咲豊多香：銀河万丈
