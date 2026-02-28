豪快弾にスタンド「ウォー」…右翼5階席へ“驚愕”のアーチ　大谷翔平、フリー打撃でスーパースターの貫録【侍ジャパン】

大谷が連日のフリー打撃でファンをわかせた(C)産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」は2月28日、中日との壮行試合を戦う。試合前には大谷翔平が連日のフリー打撃を行い、25スイング中9本の柵越えを披露した。

【動画】圧倒的なパワーで柵越え連発 バンテリンを沸かせた大谷翔平の打撃練習を見る

大谷がバットを持ってグラウンドに現れると、バンテリンドームのファンから大歓声が起きた。メジャー組では、吉田正尚、鈴木誠也も登場し、連日の競演を果たした。

「ウォー」と大きな歓声がドームを包み、大谷が放った打球がスタンドに消えていった。右翼5階席へ飛び込む特大の一発もあり、名古屋のファンを魅了した。

規定により名古屋の壮行試合には出場できないが、この日は最初にグラウンドに登場した際にキャッチボールも行った。練習で持ち味を大いに発揮し、スーパースターの貫録を見せつけた。

