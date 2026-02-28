新木優子、デニムパンツの圧巻スタイル公開！ 「相変わらずオシャレ」「めっちゃ好きなスタイリング」
俳優の新木優子さんは2月26日、自身のInstagramを更新。デニムパンツをはいた圧巻のスタイルを披露しました。
この投稿にファンからは、「めっちゃ好きなスタイリング」「メガネもお似合いだなんて、流石ですね！」「デニムが1番」「相変わらずオシャレで美しいです」「ジーンズの色合いが春っぽくて素敵です」「いつも綺麗」と、絶賛の声が集まりました。
「ジーンズの色合いが春っぽくて素敵です」新木さんは投稿にデニムパンツの絵文字と共に、7枚の写真を載せています。ジーンズに大きめのジャケットを羽織った姿です。ベージュのジャケットと落ち着いた色の靴が、鮮やかなデニムパンツを際立たせています。圧巻のスタイルが目を引く姿です。
さまざまなコーディネートを披露新木さんは自身のInstagramでさまざまなコーディネートを公開しています。17日には高級ブランドの洋服を着用する写真を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
