機嫌が悪くなると暴れる父。いつも父から守ってくれた優しい母。ふたりが同じ時期にがんと宣告された… 2年間のダブル介護と看取りの記録【著者インタビュー】

機嫌が悪くなると暴れる父。いつも父から守ってくれた優しい母。ふたりが同じ時期にがんと宣告された… 2年間のダブル介護と看取りの記録【著者インタビュー】