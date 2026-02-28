俳優の宮世琉弥（22）が28日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。人気俳優宅でのクリスマスパーティーについて語った。

現在1人暮らしをしているという宮世に対し、MCのタレント・藤本美貴は「友達を家に呼んだりするんですか」と質問。宮世は「友達っていうよりかは先輩を呼ぶことはあります。俳優の中村倫也さんっていう」と人気俳優の名前を挙げた。

さらに「めちゃくちゃ面白い話があって」と宮世。「クリスマスパーティーみたいなのを倫也さんの家でやったんですよ」と言い、中村からはクリスマスプレゼントを贈られたと明かした。

プレゼントは「家用のスリッパだったんですよ」としたものの、「倫也さん、たぶん僕の足のサイズ分かってなくて。めちゃくちゃ小さい女の子用のスリッパだったんですよ」とぶっちゃけた。

「でも、“これ小さいです”とは言えなかったんで、何としてでも入るようにスリッパをガーッて突っ込んで、“メチャクチャ可愛いですね”って」と応じたと笑わせた。

MCの「品川庄司」庄司智春が「バレるでしょ！」と話しても、宮世は「バレなかった」と笑顔で回答。持って帰ったスリッパは「飾ってます」と平然と話した。