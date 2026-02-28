45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚16年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。

加トちゃんが「最高」と喜んだもの

こう毎日寒いと、身体だけでなく気持ちまでこわばってしまいますね。私の周りでも風邪で寝込んでしまう人が。私達は、元気に過ごしていますが静かに体調を整えることを大切にしています。

そんな加藤家は最近は桑の茶にハマっています。鈴木奈々ちゃんが鉄瓶をプレゼントしてくれたので、毎朝飲んで身体を温めています。

桑の茶は、ノンカフェインで豊富な食物繊維やビタミン、ミネラルにより便秘改善、高血圧対策に効果があると言われています。飲みやすくて仕事にも持っていっていますよ。

そして、野菜もしっかり食べています。農家さんから箱買いで取り寄せていますが、箱を開けるまで何が入ってるかわからないので、その日の野菜をみながら“今日は何を作ろうかな？”と考えるのも楽しい時間です。

脳トレにもなるし、料理のレパートリーも増えました。寒くて家で過ごす時間が増えるようになり、加トちゃんと並んで座っているだけの時間も自然と多くなりました。

会話がなくても同じ空間にいるだけで安心できる。何か特別なことをしなくても成立する関係に、年を重ねた今だからこそありがたさを感じています。

でもたまに、自分の部屋で作業していると加トちゃんがカラオケしている声が聞こえてきます。それが可愛いくてたまりません。今この連載を書きながらも桂銀淑のすずめの涙が聴こえてきます（笑）。私だけの特別なBGMです。

そして、私が冬に欠かせないのが、ピラティス。奈々ちゃんも誘い、一緒に通うようになりました。激しく身体を動かす運動ではなく、呼吸を意識しながら、筋肉を丁寧に使う。

最初は難しく感じましたが、続けるうちに、姿勢だけでなく気持ちまで整っていく感覚があります。呼吸が深くなると、不思議と心も落ち着き、余計な不安が減っていくのを感じます。

お仕事では、愛媛に行ってきました。色々施設を見学させてもらったり、撮影をして、夜は松山の「道後温泉」に宿泊しました。道後温泉は加トちゃんとも新婚当時に行ったことのある思い出の地です。

仕事もきちんとして、愛媛も楽しんで、加トちゃんにたくさんお土産を買って帰りましたよ。中でも“愛媛のみかんは最高〜”と、加トちゃんが喜んで、毎日おやつとして楽しんでいます。

かとう・あやな●2011年に加藤茶と結婚。夫を支えるため「介護職員初任者研修」（ 旧ホームヘルパー2級）、「介護福祉士実務者研修」（旧ホームヘルパー1級）を修了。