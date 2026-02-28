「予期せぬ相続者」 (C) 2026 Disney and its related entities

巨匠・山田洋次監督の映画「TOKYOタクシー」(2025年)で日本映画デビューを果たしたことも記憶に新しいイ・ジュニョンと、次世代スターとして躍進を続けるイ・ジェウク。そんな勢いに乗る2人がタッグを組んだことでも話題を集めたドラマが「予期せぬ相続者」(2024年)だ。

逆境から自ら這い上がろうとする青年たちの野心と復讐心を描く本作は、財閥という巨大な権力構造を舞台にしたリベンジ・ミステリー。物語の中心となるのは、対照的な境遇を生きてきた2人の男だ。

イ・ジェウク、イ・ジュニョンは高校の制服姿も披露！「予期せぬ相続者」 (C) 2026 Disney and its related entities

イ・ジェウク演じる主人公ハン・テオは、地獄のどん底のような環境で育った青年。鋭い頭脳と冷徹な理性を持つ野心家で、その野心を武器に這い上がり、運命を変えようとする。対するイ・ジュニョン演じるカン・イナは、韓国財閥オーナーの隠し子として生まれ、家族から疎まれ続けたことで深い劣等感と怒りを抱えているキャラクター。彼らが運命的に出会い、"財閥の頂点に立つ"という共通の野望へと歩みを進めるところから、物語は本格的に動き始める。

「予期せぬ相続者」 (C) 2026 Disney and its related entities

テオは知性を駆使して策略を巡らせ、イナは血縁という切り札を使って財閥内部へと食い込んでいく――互いを利用しながらも、いつしか同志めいた絆が芽生える2人。

イ・ジェウクは感情を抑えたポーカーフェイスの奥に焦燥や葛藤を滲ませ、イ・ジュニョンは、コンプレックスを抱えた青年が権力に触れて変貌していく危うさを体現する。友情とも共犯関係とも言い切れない2人の複雑な絆は、成功に近づくほどきしみ始め、物語に独特の緊張感をもたらす。

「予期せぬ相続者」 (C) 2026 Disney and its related entities

さらに、その関係に影を落とすのが、ホン・スジュ演じるナ・ヘウォンだ。借金まみれの母親という重い荷物を背負い、どん底の生活を送る彼女は、貧困から抜け出すために彼らに接近する。ヘウォンを前にしたテオとイナの表情には、普段とは少し異なる温度が感じられ、2人の内面の複雑さがにじむ。

「予期せぬ相続者」 (C) 2026 Disney and its related entities

「予期せぬ相続者」 (C) 2026 Disney and its related entities

中盤以降、財閥内の後継をめぐる権力闘争が本格化し、テオとイナは数々の策謀と直面することに。昨日までの味方が今日の敵となり、信じていた絆が揺らぐ中、2人の心境も刻々と変化する。テオは冷徹な策士から動揺を滲ませる青年へ、イナは反骨心あふれる男から孤独を深めていく存在へ...。その過程を追うだけでもこの権力争いと復讐劇の世界に強く引き込まれることだろう。

「予期せぬ相続者」 (C) 2026 Disney and its related entities

「予期せぬ相続者」 (C) 2026 Disney and its related entities

頂点を目指す熾烈な展開の中で、若者たちはどんな表情を見せ、どんな選択を重ねていくのか。欲望と友情、裏切りと希望がせめぎ合う本作は、キャラクターたちの心の機微を丁寧にすくい上げた濃密な人間ドラマだ。運命に抗おうとするテオとイナ、そしてヘウォンの選択の先に何が待つのか――最後まで目が離せない一作だ。

「予期せぬ相続者」 (C) 2026 Disney and its related entities

文＝川倉由起子

放送情報

予期せぬ相続者

放送日時：2026年3月8日(日)20:00〜

※毎週(日)20:00〜(2話連続放送)

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ