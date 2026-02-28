ありがとうだけじゃダメ！家事をしてくれた彼女への一言９パターン
平気な顔で彼女に家事をさせる人は少ないでしょうが、向こうが善意でやってくれた場合でも、「ありがとう」だけで済ませるのはマズいかもしれません。自分のために頑張ってくれた彼女の気分をよくするには、どんな言葉を掛ければいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「ありがとうだけじゃダメ！家事をしてくれた彼女への一言」をご紹介します。
【１】「君みたいな彼女、一生一緒にいたいな」と結婚をほのめかす
「将来を意識したはじめての発言だったから、ドキドキした」（20代女性）というように、プロポーズめいた言葉は、やはり女性の心をときめかせるようです。頻繁に口にしても「またか」と流されるだけなので、タイミングはうまく図ったほうがいいでしょう。
【２】「こんな家庭的な一面もあるんだ！」と惚れ直す
「こっちもいいところを見せたいって下心があったので、結果オーライです（笑）」（10代女性）というように、彼女の知られざる側面に好意を示す方法です。「普段とのギャップがいい！」などと強調すれば、まんざらでもない顔を見せてもらえるでしょう。
【３】「弟子入りさせてください！」と尊敬の念を示す
「『マジですごいって！』と感心されて、気分よかった！」（10代女性）というように、相手に敬意を払うのも、シンプルな方法とはいえ、うまくやれば有効かもしれません。本気で一目置いていると信じてもらえるよう、伝え方は工夫したほうがいいでしょう。
【４】「お礼はランチ一回分でいい？」とお返しを約束する
「ご褒美目当てではなかったけど…。でもこれで貸し借りなし！」（20代女性）というように、お礼を形にするのも喜ばれそうです。彼女の厚意に甘えてしまいがちなら、高価なお返しをすることを自分に課すと、いいストッパーになるでしょう。
【５】「君のおかげで仕事に集中できた」と具体的にどう助かったかを述べる
「彼氏が超多忙のときに洗濯だけヘルプ。役に立てたみたいでホッとした」（20代女性）というように、サポートにより、どんな成果があったのかを報告すると、彼女も気持ちが満たされるようです。自分自身、その行為のありがたみを実感でき、心からの感謝が湧いてきそうです。
【６】「母親の味より好きかもしれない…」と誰かと比べて褒める
「『お母様にはかなわないよ』と返したけど、内心ガッツポーズ！」（20代女性）というように、誰かを引き合いに出して褒めれば、真実味が増すでしょう。逆に、口に合うか聞かれて条件反射的に「ん？おいしいよ」などと答えるのは、リアクションとして不十分かもしれません。
【７】「めちゃめちゃウマイ！どうやって作ったの？」と興味を示す
「手間とかをわかってもらえるのは嬉しいです」（10代女性）というように、相手がしてくれたことに関心を持つのは好印象のようです。その上で改めてお礼を言うと、上辺だけの「ありがとう」ではないことが伝わるでしょう。
【８】「自分じゃ絶対ここまで片付けられなかった！」とスキルの高さを持ち上げる
「整理整頓は得意なので、『こんなにキレイにしてくれるなんて…』とか感激されて悪い気はしない」（20代女性）というように、彼女の家事能力を大絶賛すれば、少なくとも怒られはしないでしょう。とはいえ、その場しのぎのご機嫌取りが通用するのは、数回だけかもしれません。
【９】「トイレ掃除なんてさせちゃってゴメン…」とひとまず謝る
「見るに見かねてやった私の気持ち、感じ取ってもらえたかな」（10代女性）というように、真っ先にお詫びを言うと、「自分ですべきでした」と反省の気持ちが伝わりそうです。口先だけの謝罪を繰り返して愛想を尽かされないよう、行動を伴うようにしましょう。
彼女がしてくれたことに気づき、きちんと反応することが大切なようです。「そんなに気を使わなきゃダメ？」と思っても、言葉を尽くしておいて損はないでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年10月10日から16日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
